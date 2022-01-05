Токаев: Под Алматы идет бой террористов с военными минобороны Казахстана

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Алматы идет упорный бой террористических банд с военными минобороны Казахстана, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности. Такую информацию сообщает РИА Новости.

"Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями", – сообщил Токаев на совещании.

Тем временем в комендатуре Алма-Аты сообщили об огромном ущербе, нанесенном городу.

"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры. Комендатура Алматы заявила, что экстремисты в городе совершают мародерские действия и ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков.

"Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.

При этом власти Алматы опровергли информацию о погромах в ГКБ №4.

"Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что факты погромов в ГКБ №4 не подтверждаются, руководство клиники на месте, дежурные подразделения работают в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении горздрава.-0-