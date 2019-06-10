Токаев получил 70,76% голосов на выборах президента Казахстана - предварительные итоги

10 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев получает 70,76% голосов, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров.

Предыдущие президентские выборы в стране проходили в апреле 2015 года, тогда победу одержал Нурсултан Назарбаев, который был избран на пятилетний срок. 19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. С 20 марта действующим президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В апреле в своем телеобращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов.-0-