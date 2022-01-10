Токаев: в Казахстане была попытка госпереворота при участии зарубежных боевиков

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане была предпринята попытка госпереворота. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго (год, два-три) - покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности", - сказал Президент Казахстана.

Он отметил, что подобные действия ранее пресекались, однако организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ.

Социально-экономические требования, выдвинутые на прошедших митингах, были выполнены, заявлено о принятии комплекса конкретных мер и четкого плана общественно-политических реформ. "Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", - рассказал Президент Казахстана.

"Речь идет о попытке государственного переворота. Все эти боевые действия координировались из одного центра", - заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что в отношении Казахстана была развязана террористическая война, которая велась самыми разными методами.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы, - сказал Президент Казахстана. - Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти".

В итоге ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии, события в Казахстане приобрели критический характер. Был объявлен режим контртеррористической операции, страна обратилась к ОДКБ с просьбой оказать содействие. И эта поддержка, отметил Касым-Жомарт Токаев, оказалась очень своевременной - боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов.-0-

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