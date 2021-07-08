Токио вводит ЧС из-за COVID-19 во время Олимпийских игр

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии приняли решение о введении чрезвычайного положения с 12 июля по 22 августа в связи с COVID-19, в период, охватывающий проведение Олимпиады, с целью сдержать недавний всплеск коронавирусной инфекции, сообщает информационное агентство Kyodo.

Чрезвычайное положение также будет продлено до 22 августа в Тибе, Сайтаме, Канагаве и Осаке.

Ограничительные меры, действующие в настоящее время в пяти других префектурах, - Хоккайдо, Айти, Киото, Хиого и Фукуока - истекают 11 июля, как и планировалось.

Это будет четвертое чрезвычайное положение в Токио с начала пандемии, при этом правительство на этот период намерено запретить в ресторанах подавать алкоголь и разрешить им работать только до 20.00.

"Мы надеемся удержать людей от передвижений во время летних каникул и праздников до тех пор, пока вакцинация не продвинется дальше", - сказал Ясутоши Нисимура, министр, отвечающий за национальную борьбу с COVID-19.

7 июля власти Токио сообщили о 920 новых случаях заражения коронавирусом - это максимальное количество с середины мая, когда был пик четвертой волны в Японии.

Организаторы Игр, включая власти Токио, оргкомитет Японии и Международный олимпийский комитет, ведут переговоры, чтобы решить, сколько зрителей можно будет допустить на места проведения мероприятий.

По словам источников, осведомленных в этом вопросе, стало известно, что на площадках в Токио, скорее всего, не будет зрителей, и такие же правила будут действовать в соседних префектурах.

Эксперты в области здравоохранения, включая главного советника по COVID-19 Сигеру Оми, предупредили, что Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, могут вызвать всплеск инфекций.-0-