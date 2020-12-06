Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке в Ростове-на-Дону

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухэтажный торговый павильон с пиротехническими изделиями загорелся на рынке "Классик" в российском Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Информация о пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо, 3 поступила в 6.30 по московскому времени. "По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит загорание в средней секции двухэтажного торгового павильона на площади 200 кв.м", - сказали в пресс-службе. Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв.м. Ему присвоили четвертый номер сложности.

"К тушению привлекаются 192 человека и 66 единиц техники, в том числе от МЧС - 96 человек и 32 единицы техники", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что объявлен сбор личного состава трех пожарно-спасательных гарнизонов - Новочеркасского, Аксайского и Ростовского, а также специализированной пожарно-спасательной части. "Дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и емкости", - добавили в пресс-службе.-0-