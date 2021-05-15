Торнадо в Китае: 12 человек погибли, более 420 пострадали

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за двух торнадо, обрушившихся на китайские города Ухань и Сучжоу, увеличилось до 12 человек, более 420 пострадали, сообщает газета Global Times.

Согласно ее данным, 14 мая около 19.00 торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ городского округа Сучжоу, в результате чего четыре человека погибли и 149 получили легкие ранения. Также 14 мая еще один торнадо прошел через два района Уханя, в результате чего восемь человек погибли и 280 получили ранения.

В результате разгула стихии 85 домов полностью разрушены, 400 повреждены.

В международном аэропорту УханьТяньхэ из-за плохих погодных условий отменены 123 рейса.

Национальный метеорологический центр выпустил предупреждение, что проливные дожди и сильный ветер будут продолжаться во многих частях страны до воскресенья.-0-