Торжественный парад в честь интронизации императора Японии проходит в Токио

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Торжественный автомобильный парад в честь интронизации нового императора Японии Нарухито проходит в центре Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию Управления делами императорского двора.

Кортеж протяженностью более 400 м стартовал от главного дворца в сторону резиденции Акасака. Возглавили его японский монарх Нарухито и его супруга Масако, которые разместились в открытом седане премиум-класса Toyota Century стоимостью примерно $750 тыс. Черный автомобиль с кремовым салоном и позолоченный хризантемой (символ императорской династии) изготовили специально для парада. Вместе с ними дистанцию в 4,6 км преодолевают в сопровождении мотоциклов и машин полиции еще почти 30 авто с представителями правительства, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

Вдоль маршрута, по которому следует процессия, заранее начали собираться тысячи японцев, чтобы поприветствовать императора и его окружение. В целях безопасности ввели строгие правила - в специальные зоны наблюдения зрителям запрещается проносить селфи-палки, треноги, крупные вещи, алкоголь, зажигалки, флаги, алюминиевые банки. Нельзя использовать и квадрокоптеры. Для досмотров были оборудованы специальные пункты, а наблюдать за порядком со всей Японии в Токио прибыли около 26 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.-0-