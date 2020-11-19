Трамп не планирует проводить очный саммит G7 в этом году

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит глав государств Группы семи (G7) в этом году после того, как намеченная на июнь встреча была отменена из-за пандемии нового коронавируса. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на свои источники, сообщает ТАСС.

По их данным, американский лидер до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита, в то время как до конца года остается не так много времени. По данным агентства, вашингтонская администрация не рассматривает ни сроки, ни рабочую повестку возможного саммита G7 в этом году. При этом Reuters допускает возможность проведения саммита в дистанционном формате по видеосвязи. Однако американские власти, как информируют источники агентства, не ведут работу над совместным заявлением. Этот процесс обычно занимает несколько месяцев.

В следующем году председательство в G7 перейдет от США Великобритании.

В августе Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского президента Владимира Путина. Американский лидер также подчеркнул, что рассматривает возможность провести саммит G7 после ноябрьских всеобщих выборов в США.

Трамп ранее объявлял о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.-0-