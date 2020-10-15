Трамп не планирует вводить жесткие ограничения в случае новой волны COVID-19

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не планирует вновь применять жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки распространения нового коронавируса на территории США. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox Business, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать повторного введения ограничительных экономических мер в случае второй волны распространения коронавируса, Дональд Трамп подчеркнул: "Мы больше не будем закрывать [экономику]. У нас все в порядке. Мы многое изучили об этом заболевании".

Лидер Белого дома также напомнил, что его сын Бэррон легко перенес заражение инфекцией и сейчас "отлично себя чувствует".

Дональд Трамп отметил, что по предварительным прогнозам, вакцина от коронавируса может быть готова к концу текущего года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 217 тыс. человек. Как сообщается, по двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.-0-