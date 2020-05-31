Трамп перенес саммит G7 на сентябрь

Дональд Трамп. Фото Reuters
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп перенес саммит Группы семи (G7) с конца июня на сентябрь, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-пул Белого дома.
"Трамп откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Республику Корея", - проинформировали в пресс-пуле.
Ранее сообщалось, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме.-0-