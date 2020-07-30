Трамп поставил вопрос о переносе президентских выборов в США

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 30 июля поднял в своем Twitter-аккаунте вопрос о переносе выборов в стране, чтобы американцы смогли проголосовать в очной форме, а не по почте в связи с распространением COVID-19 в стране.

"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?" - спросил у подписчиков Дональд Трамп, который в последнее время критикует голосование по почте.

Ранее отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией. Нынешний лидер США убежден, что голосование таким методом может привести к нарушениям закона и фальсификациям. Возможность очного голосования в стране упирается в проблему широкого распространения COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 150,7 тыс. человек. На США приходится почти четверть всех зараженных коронавирусом в мире.

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