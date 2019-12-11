Трамп рассматривает предложение посетить Россию по случаю 75-летия Победы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп получил приглашение от президента России Владимира Путина на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы и в настоящее время рассматривает это предложение. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты, передает ТАСС.

Как отметил Сергей Лавров, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на торжества по случаю Дня Победы в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне текущего года. "По поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает. Мы надеемся, что, если такая возможность представится, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - добавил он.-0-