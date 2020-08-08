Трамп считает, что его переизбрание - последнее, чего хочет Россия

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), сообщает ТАСС.

"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту президента США, - это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", - сказал американский лидер. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран. "Мы будем следить за всеми ними", - подчеркнул он.

Таким образом Дональд Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что Россия якобы пытается очернить наиболее вероятного его соперника на выборах - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Комментируя утверждения разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы, президент США добавил: "Мы будем следить за этим очень внимательно".

"Самый большой риск для нас - это голосование по почте", - подчеркнул Дональд Трамп. По его версии, при таком методе голосования другому государству гораздо проще подделать бюллетени. Дональд Трамп отметил, что это могут сделать страны, о которых этого не подумаешь.-0-