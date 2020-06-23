Трамп: торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, Китай продолжит выполнять условия соглашения", - написал американский лидер в Twitter.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Дональд Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Позднее агентство Bloomberg распространило заявление Питера Наварро о том, что его высказывания были вырваны из контекста и не касались первой фазы торговой сделки, которая сохраняется.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельхозпродукции, но и о других товарах. По словам Дональда Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.-0-