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СМИ Беларуси

Трамп уверен, что встреча с Путиным состоится

В мире 01.12.2018 | 11:13
Дональд Трамп. Фото Reuters
Дональд Трамп. Фото Reuters

1 декабря, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил уверенность в том, что встреча глав двух государств состоится. Он рассказал об этом в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Я встречусь с ним. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными", - отметил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о встрече с российским лидером.

"Честно говоря, в свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками (украинских ВМС), (сейчас) просто не подходящее время" для встречи, сказал глава Белого дома. "Я встречусь с ним в надлежащее время", - подчеркнул Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что лидеры России и США на саммите "двадцатки" не общались, но поприветствовали друг друга. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп поздоровались, но не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

На встрече на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ Дональд Трамп заявил, что надеется на урегулирование ситуации в Керченском проливе и скорую встречу с Владимиром Путиным. Он подчеркнул при этом, что отказался от встречи с российским лидером исключительно из-за инцидента в Керченском проливе.-0-

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Теги
власть, Путин, Россия, США, Трамп
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