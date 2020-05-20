Трамп заявил, что изучает возможность проведения саммита G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения встречи лидеров Группы семи (G7) в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на пандемию коронавируса. Соответствующее заявление американский лидер разместил в среду на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Сейчас, когда наша страна возвращается к величию, я рассматриваю возможность переназначить [проведение саммита] G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде, - написал американский лидер. - Другие участники также начинают возвращение (отказ от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. - Прим. БЕЛТА). Это было бы замечательным символом для всех - нормализация!"

Ранее, 20 марта, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир информировал, что Дональд Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона в парке горы Катоктин.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,53 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 92 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.-0-