Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп не исключает применения в США вакцин от коронавируса, произведенных в других странах, и готов первым сделать прививку. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, сообщает ТАСС.

Она процитировала Дональда Трампа: "Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу".

Таким образом Кейли Макинэни ответила на вопрос о том, готов ли американский лидер задействовать вакцины производства России и Китая.

При этом пресс-секретарь американского лидера подчеркнула: в настоящее время, по мнению Белого дома, наибольшие надежды подает вакцина, разрабатываемая британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания).-0-