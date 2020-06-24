Фото Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в Украине из-за непогоды, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подтопленными оказались 197 населенных пунктов, из них 165 - в Ивано-Франковской области. Обесточены 120 населенных пунктов в шести областях.
Паводками повреждены автодороги и мосты, нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
Всего к ликвидации последствий стихии привлекалось более 1,4 тыс. человек и 333 единицы техники.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, что вылетает в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать действия органов власти по преодолению последствий непогоды.-0-