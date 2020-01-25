 Три человека стали жертвами оползня в Бразилии

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум три человека погибли в результате оползня в одном из пригородов Белу-Оризонти - столицы бразильского штата Минас-Жерайс. Как сообщил телеканал Globu, спасатели продолжают поиски еще четырех человек, находящихся, предположительно, под завалами жилого дома, на который сошел оползень.

За сутки в городе выпал 171 мм осадков – это рекордное количество за последние 110 лет метеонаблюдений. Среднемесячная норма января превышена больше, чем в два раза - с начала года здесь выпало 666,8 мм осадков. В спасательные службы Белу-Оризонти поступило около 30 сообщений об оползнях и провалах грунта.

Около 500 человек эвакуированы из своих жилищ из-за угрозы обвалов. Многие улицы города затоплены, транспортное движение затруднено. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни продолжатся.-0-