Три взрыва произошли в Кабуле. Есть жертвы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 37 человек погибли, 56 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Ранее сообщалось о 27 погибших и 46 пострадавших.

Три взрыва произошли перед государственной школой для девочек в Кабуле. Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы. Цифры продолжают меняться.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение "Талибан". Представители "Талибана" осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.

Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане осудили взрывы, назвав их "зверствами" и "трусливыми, омерзительными нападениями на народ Афганистана".