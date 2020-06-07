Тропический шторм "Кристобаль" грозит подтоплениями Луизиане и Флориде

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексиканском заливе сформировал тропический шторм "Кристобаль" и приближается к побережью США. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Предполагается, что "Кристобаль" достигнет побережья Мексиканского залива к 08:00 утра 7 июня и грозит подтоплениями в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.
Сейчас шторм находится в 555 км южнее устья Миссисипи. Максимальная скорость ветра - 23,6 м/с. "Кристобаль" движется на север к побережью США со скоростью 5,2 м/с.
Явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.-0-