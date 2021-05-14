Цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline розничная стоимость бензина в США достигла рекордно высокого уровня с 2014 года. Это связано с приостановкой работы трубопровода в прошлую пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

Отмечается, что с момента приостановки работы трубопровода цены на бензин в США выросли в среднем на 7%. "Средние показатели за неделю достигли $3,02 (за галлон, 3,785 л - прим. ТАСС) - это наивысшие показатели с октября 2014 года", - уточнила ассоциация, отслеживающая колебания расценок на более 60 тыс. автозаправок в стране.

По оценкам специалистов Американской автомобильной ассоциации, расценки вернутся в норму по мере возобновления эксплуатации трубопровода.-0-