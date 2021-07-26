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Новости
26.07.21
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26.07.21 22:57 Цена биткоина превысила $40 тысяч В мире
26.07.21 22:25 Генпрокуратура утверждает, что БЧБ-символика была неотъемлемым элементом униформы карателей Общество
26.07.21 22:15 Швед: прокуратура всерьез возьмется за лизинговые компании и структуры по кредитованию населения Общество
26.07.21 22:00 Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии В мире
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26.07.21 21:30 Нгуен Суан Фук переизбран президентом Вьетнама В мире
26.07.21 21:26 Дорожную разметку нанесут ночью на 19 участках в Минске Регионы
26.07.21 21:20 На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя Происшествия
26.07.21 21:01 В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены семь природных и культурных объектов В мире
26.07.21 20:43 Почти 1,8 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС Общество
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26.07.21 20:05 Министр сельского хозяйства и продовольствия проведет личный прием граждан 29 июля в Орше Общество
26.07.21 19:47 Идею школьного бизнеса по производству здоровых перекусов реализуют в Юрцево Регионы
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26.07.21 19:17 Оргкомитет Олимпиады больше не планирует переносить соревнования из-за тайфуна В мире
26.07.21 19:07 Более 800 млн человек столкнулись с голодом в 2020 году - ООН В мире
26.07.21 19:01 Белорусские школьники в июле завоевали на международных олимпиадах 13 медалей Общество
26.07.21 18:47 Сдать кровь методом афереза привитые от COVID-19 доноры могут не ранее 30 дней после вакцинации Общество
26.07.21 18:40 Крестный ход в Москве отменили В мире
26.07.21 18:35 Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля дорожает на одну копейку Экономика
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26.07.21 18:30 В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией Спорт
26.07.21 18:19 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 57 районах Беларуси Общество
26.07.21 18:16 В СНГ продолжается работа по созданию комиссии по правам человека Общество
26.07.21 18:10 В Минске ежегодно проходят лечение около 1 тыс. пациентов с гепатитом С Общество
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26 июля 2021, 22:57

Цена биткоина превысила $40 тысяч

Фото Reuters
Фото Reuters

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $40,233 тыс. (+17,2%), свидетельствуют данные портала Coindesk.

Таким образом, стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 16 июня. Согласно данным, курс биткойна находился на уровне $40,435 тыс. (+17,33%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.-0-

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