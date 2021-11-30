Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник впервые с 17 ноября поднялась до отметки в 100 евро за МВт/ч. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти $1174 за 1 тыс. куб.м, или 100 евро за МВт/ч. Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 7%.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился в начале осени после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб.м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.-0-