Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов растет на 10,6% и поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1121 за 1 тыс. куб.м, или 94,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Как информируют РИА Новости, цены на газ в Европе достигли исторического максимума в $2190,4 за тыс. куб.м 21 декабря прошлого года, после чего перешли к коррекционному снижению.-0-