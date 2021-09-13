Цена газа в Европе превысила $730 за 1 тыс. куб.м

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысила $730 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА "Новости".

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в начале торговой сессии 13 сентября составляла $713,1 за 1 тыс. куб.м, к 9.30 она выросла до $728,2, а затем после небольшой корректировки достигла отметки $730,1.

Прошлый рекорд цены газа в Европе был зафиксирован в пятницу, когда к 17.40 она достигла $710 за 1 тыс. куб.м.-0-