Цена газа в Европе выросла на 14%

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе во время торгов на лондонской бирже ICE выросла на 14% - до $1281,9 за тыс. куб.м на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, сообщает ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1281,9 за тыс. куб.м.

Как следует из данных платформы RBP (Regional Booking Platform), "Газпром" не забронировал на аукционе дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь, которые были предложены "Оператором ГТС Украины".

Между тем в "Газпроме" сообщили, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа и хранилищ был начат 13 октября. "Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 18,5 млрд куб.м. Восполнен всего 71% от объема газа, поднятого из подземных хранилищ газа Европы в прошлом сезоне", - отмечается в сообщении.

Схожая ситуация и с запасами газа в Украине. Сезон отбора газа из подземных хранилищ газа Украины стартовал 5 октября. "На эту дату отставание по объему запасов от прошлого года превышало 33%, или 9 млрд куб.м газа", - отмечается в сообщении российского холдинга.-0-