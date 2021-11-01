Цена на электроэнергию в Украине повысилась на 25%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) 1 ноября повысилась на 25,7%. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", сообщает украинское издание "Страна".

"Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" состоянием на понедельник, 1 ноября, в объединенной украинской энергосистеме повысилась на 25,7% до 3491,75 гривны/МВт.ч по сравнению с 31 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цены первым на себе ощутит украинский бизнес, поскольку тарифы для населения устанавливает государство.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорта электроэнергии из РФ и Беларуси с 1 ноября не будет. "Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - сообщил Андрей Герус.

Он также добавил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на территорию Украины. При этом, по состоянию на 29 октября, на складах семи тепловых электростанций Украины не соблюдались нормы гарантированных запасов угля. "Гарантированные запасы угля - это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. т угля", - заявил Андрей Герус.-0-