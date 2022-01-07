Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены февральских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов упали ниже $1000, подешевели почти на 14%, свидетельствуют данные лондонской биржи. Такую информацию сообщает ТАСС.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила почти $1200. Котировки в течение дня демонстрировали устойчивое снижение, к закрытию упали ниже $1000. Цена закрытия составила $983, что, учитывая курсовую разницу, на 13,6% ниже расчетной цены накануне - $1127,5.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в $2190,4. Котировки в последний день 2021 года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в $800.

Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.-0-