Цена нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE сегодня утром достигла $57,08 за баррель, сообщает РБК.
Американская нефть WTI находится на уровне $54,12 (плюс 1,06%) за баррель с поставкой в марте.
Последний раз стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превышала $57 за баррель 13 января. Предыдущий раз на этой отметке Brent торговалась в феврале 2020 года.
С начала года цены на нефть растут. Этому в том числе способствует негативная динамика курса доллара к другим ключевым мировым валютам. Аналитики считают, что снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.-0-