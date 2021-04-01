Цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ постепенно наращивать добычу

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE демонстрирует положительную динамику на фоне новостей о решении стран ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти с мая 2021 года, следует из данных торговой площадки, сообщает ТАСС.

По состоянию на 18.25 мск цена нефти Brent находилась на отметке $62,62 за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время стоимость сорта WTI росла на 0,17% - до $59,28 за баррель.

К 18.46 мск нефть марки Brent перешла к росту и торговалась по $63,48 за баррель (+1,2%), а сорт WTI дорожал на 1,4% - до $60,02 за баррель.

Ранее два источника ТАСС сообщили, что страны ОПЕК+ смогут наращивать добычу нефти в мае - июле 2021 года суммарно на 1,14 млн баррелей в сутки. В частности, в мае и июне прирост может составить 350 тыс. б/с в месяц, а в июле - 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия ослабит свое добровольное сокращение добычи.-0-