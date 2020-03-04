Цена нефти Brent упала

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,35% - до $51,68 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI растет на 0,15% - до $47,25 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость нефти Brent снижается на фоне новостей о результатах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое закончилось без консенсуса - Россия и Казахстан не поддержали предложение сократить добычу еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он является сопредседателем наравне с саудовским коллегой) до его завершения, сообщил ТАСС. В Вену Новак вернется 6 марта на министерскую встречу ОПЕК+, где, как ожидается, он представит свой вариант соглашения о сокращении добычи нефти.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, выходя из секретариата после завершения встречи, подтвердил журналистам, что ОАЭ поддержали предложения по сокращению добычи нефти.-0-