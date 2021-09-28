Цена нефти Brent впервые c 2018 года превысила $80 за баррель

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с 23 октября 2018 года превысила $80 долларов, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7.16 (по минскому времени) цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до $79,36 за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до $80,19, а ранее в ходе торгов вторника достигала $80,35.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,85% - до $76,09 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире, в то время как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК, который выйдет во вторник.

"Спрос на нефть может вырасти на 500 тыс. баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", - сказал агентству Bloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. По мнению эксперта, это усилит дефицит предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.-0-