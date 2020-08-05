Цена нефти Brent выросла до $46 за баррель

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,53% и достигала $46 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, которые сообщает ТАСС.

К 14.38 мск Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $45,91 за баррель (+3,33%). WTI торгуется на уровне $43,14 за баррель, что на 3,45% выше уровня на момент закрытия предыдущей сессии.

В последний раз нефть марки Brent торговалась на этом уровне 6 марта, перед обвалом котировок.-0-