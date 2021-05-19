Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE снизилась на 4,24%, до $65,8 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17.30 мск, сообщает ТАСС.

К 17.42 мск цена сорта Brent продолжила падение и торговалась на отметке $65,35 за баррель, что на 4,89% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз цена Brent находилась на уровне ниже $66 за баррель 28 апреля текущего года.

Снижение цены нефти сорта Brent к 17.53 мск ускорилось и достигло $65,3 за баррель (-4,96%). В то же время нефть марки WTI снижается на 5,34% - до $62 за баррель.

Котировки снижаются на фоне публикации еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошедшую неделю выросли на 1,32 млн баррелей и на 14 мая составили 486 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.-0-