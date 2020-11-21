Цена нефти марки Brent превысила $45 за баррель

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,86% к уровню предыдущих торгов и достигла $45,02 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше $45 за баррель 11 ноября текущего года.

По состоянию на 22:44, нефть марки Brent незначительно замедлила рост и торговалась на уровне $44,99 за баррель (+1,79%), а нефть WTI торговалась по $42,42 за баррель - на 1,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.-0-