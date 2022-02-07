Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила $95 за баррель

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 4 февраля впервые с сентября 2014 года превысила $95 за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus, пишет ТАСС.

Стоимость Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) 4 февраля увеличилась сразу на $4,66 по сравнению предыдущим днем - до $95,12 за баррель. Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 года - тогда котировки достигали $96,18 за баррель, указывает Argus.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.-0-