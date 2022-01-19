Цена никеля на Лондонской бирже превысила $23 тыс. за тонну впервые с 2011 года

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов сегодня поднялась выше $23 тыс. за тонну впервые с начала августа 2011 года, сообщает ТАСС.
По данным на 20.26, цена на металл росла на 5,13% - до $23 205 за тонну.
"Сейчас дорожают многие сырьевые товары, не только никель, благодаря глобальному росту потребительской уверенности. Кроме этого, на цену никеля оказывает влияние дефицит металла на рынке", - сказал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.-0-