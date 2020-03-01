Центристская партия вышла в лидеры на выборах в Словакии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) вышла в лидеры на парламентских выборах в Словакии по итогам подсчета 92,58% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

ОЛНЛ получила поддержку 24,95% избирателей и опередила крупнейшую партию действующей правительственной коалиции "Направление - социальная демократия", которая собрала 18,56% голосов. В парламент прошли шесть из 24 принявших участие в выборах политических субъектов (23 партий и одной партийной коалиции). Явка составила 65,31% от почти 4,5 млн избирателей.

Партия "Обычные люди и независимые личности" вступила на словацкую политическую сцену в ноябре 2011 года. В действующем составе парламента ей принадлежит 19 депутатских кресел. Один ее представитель задействован в Европарламенте.-0-