Цену российской вакцины "Спутник V" объявят на следующей неделе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена российской антиковидной вакцины "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций.

В официальном Twitter-аккаунте российской вакцины указано, что стоимость будет значительно ниже, чем у вакцин Pfizer и Moderna. "Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цена составит $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуются две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - указано в сообщении.-0-