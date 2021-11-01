Цены на отопление для жителей Таллина вырастут на 65,5%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетическая компания Utilitas с декабря увеличит цену на отопление для жителей Таллина на 65,5%, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным Utilitas, стоимость отопления для домохозяйств и предприятий эстонской столицы вырастет с 50,14 евро за МВт/ч до 83 евро за МВт/ч. Повышение цен обусловлено ростом стоимости природного газа.

При этом в регионе Рапла платежи за отопление вырастут на 14,5% - до 72,34 евро за МВт/ч. В городах Хаапсалу, Кярдла, Кейла, Йыгева и Валга сохранятся нынешние тарифы.

В компании Utilitas отметили важность перехода с природного газа на другие энергоресурсы. "Производители и потребители сильно пострадали от нынешнего энергетического кризиса, и мы надеемся, что цена на природный газ упадет. Но то, что происходит на энергетических рынках в этом году, еще раз показывает, что переход должен быть осуществлен как можно скорее", - заявили в Utilitas.-0-