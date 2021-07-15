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09:07 ЦИК Болгарии объявил партию "Есть такой народ" победителем парламентских выборов В мире
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15 июля 2021, 09:07

ЦИК Болгарии объявил партию "Есть такой народ" победителем парламентских выборов

Фото bnr.b
Фото bnr.b

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии подвела окончательные итоги голосования на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 11 июля, объявив партию "Есть такой народ" победителем, сообщает ТАСС.

По окончательным данным, за партию "Есть такой народ" отдали голоса 24,08% граждан (657 824 человека), и она делегирует в Народное собрание (однопалатный парламент) страны 65 депутатов. На второй позиции - партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, за которую проголосовали 23,51% избирателей (642 165). Эта коалиция получит 63 депутатских мандата. На третьем месте находится Болгарская социалистическая партия, набравшая 13,39% голосов (365 695), она получит 36 мандатов. Партия "Демократическая Болгария" получила 12,64% голосов (345 329), она также получит 36 мандатов. Движение за права и свободы получило 10,71% голосов (292 439), ему достанутся 29 мандатов. Гражданская платформа "Встань. Мафия вон" набрала 5,01% голосов (136 879) и получила в парламенте 13 мест.

Активность избирателей оказалась рекордно низкой, на участки пришли 42,19% граждан, имеющих право голоса (2 775 410 человек).

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 23 партий и коалиций.-0-

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