ЦИК Израиля огласил результаты парламентских выборов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля огласила окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 17 сентября, сообщает израильский "9 канал" .

Партия "Кахоль Лаван", которую возглавляет Бени Ганц, получила 33 мандата, "Ликуд" под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 32, арабский "Общий список" - 13, Ультраортодоксальная партия ШАС - 9, "Наш дом - Израиль" - 8, "Ямина" и "Еврейство Торы" по 7 мандатов, "Авода - Гешер" - 6, а "Демократический лагерь" - 5. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не преодолели 4-мандатный электоральный барьер.

Парламентские выборы проводились повторно, поскольку премьер-министру Биньямину Нетаньяху после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года не удалось в установленный срок сформировать коалиционное правительство.-0-