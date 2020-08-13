ЦИК Казахстана опубликовал предварительные итоги выборов в Сенат

13 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане 12 августа прошли выборы депутатов Сената. Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования.

В столице Казахстана наибольшее число голосов набрал Ахылбек Куришбаев. Всего в голосовании приняли участие 20 депутатов городского маслихата (местный представительный орган), за Ахылбека Куришбаева отдали голоса 15 выборщиков.

В городе Алматы все 30 выборщиков единогласно проголосовали за кандидатуру акима Медеуского района Султанбека Макежанова.

По данным ЦИК Казахстана, в избирательные бюллетени были включены 46 кандидатов (после регистрации 12 кандидатов подали заявления о снятии кандидатуры). В список выборщиков по республике были включены 3 069 депутатов маслихатов.-0-