ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги выборов в парламент

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком Узбекистана объявил предварительные результаты прошедших 22 декабря выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные советы, информирует агентство УзА.

В выборах приняли участие все пять политических партий, действующих в стране. Самую крупную фракцию сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана с 43 депутатами. От Демократической партии избраны 35 депутатов, Народно-демократической партии - 18, Социал-демократической партии - 21. 11 депутатов избраны от Экологической партии Узбекистана.

Выборы состоялись в 128 округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов. Там голосование пройдет повторно через две недели.-0-