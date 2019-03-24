Циклон в Мозамбике унес жизни 446 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозамбике количество погибших из-за циклона "Идай" возросло до 446 человек, сообщает агентство
Больше всего от стихии пострадал город Бейра. Предполагается, что число погибших в результате наводнений и оползней может превысить 1 тыс. В провинциях Софала и Маника уничтожено более 10 тыс. домов, нарушены электро- и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. Всего в Мозамбике от циклона пострадали свыше 530 тыс. человек, из которых около 110 тыс. находятся в лагерях для пострадавших.
"Идай" также затронул Зимбабве, где погибли более 260 человек, и Малави, в которой жертвами стали около 60 жителей.
Ежегодно сезон дождей в Мозамбике приводит к жертвам и разрушениям.-0-
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