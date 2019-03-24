Циклон в Мозамбике унес жизни 446 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозамбике количество погибших из-за циклона "Идай" возросло до 446 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа.

Больше всего от стихии пострадал город Бейра. Предполагается, что число погибших в результате наводнений и оползней может превысить 1 тыс. В провинциях Софала и Маника уничтожено более 10 тыс. домов, нарушены электро- и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. Всего в Мозамбике от циклона пострадали свыше 530 тыс. человек, из которых около 110 тыс. находятся в лагерях для пострадавших.

"Идай" также затронул Зимбабве, где погибли более 260 человек, и Малави, в которой жертвами стали около 60 жителей.

Ежегодно сезон дождей в Мозамбике приводит к жертвам и разрушениям.-0-