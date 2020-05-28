Цукерберг выступил против оценки руководством соцсетей высказываний пользователей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг выступил против того, чтобы руководство социальных сетей выступало с оценками достоверности высказываний пользователей. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

Мнением главы Facebook по этому вопросу журналисты поинтересовались после того, как одно из сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. "Наша политика по этому вопросу отличается от той, которой придерживаются в Twitter", - сказал Марк Цукерберг.

"Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в интернете, - подчеркнул он. - Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы для высказываний, не должны занимать такую позицию".

Специальным знаком в Twitter было отмечено сообщение Дональда Трампа о том, что представители демократической партии, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. Трамп в свою очередь пригрозил Twitter ответными мерами и указал, что власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей из-за их предвзятой политики по отношению к сторонникам консервативных взглядов.-0-

Трамп пригрозил регулировкой или закрытием соцсетей Дональд Трамп обвинил социальные сети и подобные им технологические платформы в политической предвзятости. "Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов.