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15 апреля 2020, 09:35

Туристический сектор Египта теряет $1 млрд в месяц из-за пандемии

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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячные потери туристического сектора Египта из-за пандемии COVID-19 составляют $1 млрд в месяц. Об этом сообщает египетское интернет-издание Egypt Independent.

Туризм приносит Египту годовой доход в размере $12 млрд. По подсчетам экспертов, из-за пандемии Египет ежемесячно теряет 400 тыс. туристов, которые провели бы 4 млн ночей на курортах Красного моря. При этом в среднем каждый турист отдыхал бы в Египте по 10 ночей.

Сотни отелей, ресторанов, рынков и кафе на Красном море были вынуждены закрыться, в результате более 200 тыс. человек потеряли работу. Эксперт по туризму Атеф Абделлатиф предостерег от увольнения работников туристического сектора, так как впоследствии - при нормализации ситуации на рынке - это негативно скажется на отрасли в целом. В случае массовых увольнений сектор потеряет профессиональных работников, которые играют важную роль в качественном предоставлении услуг туристам. Атеф Абделлатиф подчеркнул необходимость координации усилий для сохранения рабочей силы в туристическом секторе и обеспечения заработной платы всем работникам этой сферы.

Директор туристической компании Абдель Наби Абул Хассан заявил, что из-за пандемии сектор туризма понес беспрецедентные убытки, даже несмотря на усилия государства по их смягчению. Он рекомендовал создать фонды под надзором Министерства туризма и древностей Египта и Федерации туристических палат и выделить средства для выплаты зарплаты работникам сферы туризма.

При этом работники туристической сферы прогнозируют, что кризис в этой отрасли продлится не менее шести месяцев. По мнению специалистов, до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от COVID-19, ситуация в туристической отрасли не нормализуется.-0-

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