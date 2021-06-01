Туристы могут посетить Грузию через сухопутные границы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия открыла для путешественников свои сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре, сообщает ТАСС.

Как отметил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, открытие границ будет способствовать росту числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте. "Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма", - сказал он.

В Грузию смогут попасть те туристы, которые уже прошли полный курс вакцинации и вдобавок на границе предъявили справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Того, кто не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в республике он еще раз сдаст тест на коронавирус.

Со вторника также ресторанам, кафе и барам в Грузии разрешено рассаживать гостей в закрытых залах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в республике зарегистрировано 343 963 случая заражения коронавирусом (9,2% населения), от вызванных инфекцией осложнений умерли 4773 человека. В последние дни суточный прирост числа инфицированных колеблется в районе 1 тыс.

С 15 марта в республике проходит вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, привились более 138 тыс. человек, что составляет 3,73% населения.-0-