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19 августа 2020, 22:31

Турция обнаружила залежи природного газа в Черном море

Фото EPA -EFE
Фото EPA-EFE

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

"Фатих" проводит геологоразведочные работы в Черном море на участке "Дунай-1", расположенном недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным турецкого канала, судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели. Официального подтверждения этой информации не поступало, но ранее 19 августа президент республики Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить "очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции".-0-

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